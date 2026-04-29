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2. Bundesliga

Gespräche fortgeschritten: Nürnberg vor Otto-Transfer

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
Fynn Otto im Verl-Trikot @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg zeigt konkretes Interesse an einer Verpflichtung von Fynn Otto. Nach Informationen der ‚Bild‘ sind die Gespräche mit dem 24-Jährigen bereits weit fortgeschritten. Der Vertrag des Innenverteidigers in Verl läuft in diesem Sommer aus.

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Seit seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt hat sich der ehemalige deutsche U-Nationalspieler mittlerweile zum absoluten Leistungsträger beim Drittligisten entwickelt und 60 Pflichtspiele für den SCV bestritten. Nach Fabio Gruber (24) und Tom Baack (26) wäre Otto damit schon der dritte Spieler, den die Nürnberger innerhalb kurzer Zeit vom SC Verl unter Vertrag nehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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