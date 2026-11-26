Eine Verletzungspause sorgte zuletzt dafür, dass Moritz Nicolas seinen Platz im Tor von Borussia Mönchengladbach an Daniel Batz (35) verliert. Diese Entwicklung kam überraschend, schließlich war Nicolas in den vergangenen Spielzeiten ein Leistungsträger der Borussia.

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Wenig überraschend ist hingegen, dass sich der 29-Jährige nicht mit dem Status als Nummer zwei zufriedengibt. Laut der ‚Bild‘ hat Nicolas sogar einen endgültigen Beschluss mit Blick auf das kommende Transferfenster gefasst. Sollte er im morgigen Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (20:30 Uhr) erneut auf der Bank sitzen, werde er den Verein im Winter verlassen.

Zur Erinnerung: Im Sommer hatte der Bundesligist dem Vernehmen nach sogar ein zwölf Millionen Euro teures Angebot für den gebürtigen Gladbecker vorliegen. Gladbach forderte jedoch 15 Millionen Euro, weshalb ein Transfer nicht zustande kam. Von den Gedanken an eine solche Ablöse werden sich die Fohlen nach den jüngsten Entwicklungen wohl verabschieden müssen.

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Eine Torwart-Entscheidung schon gefallen

Bei einem Nicolas-Abgang wäre Jan Olschowsky (25) der Ersatzkeeper hinter Batz. Als Nummer drei käme offenbar Tiago Pereira Cardoso (20) infrage. Der ‚Bild‘ zufolge soll das misslungene Leihgeschäft des 20-Jährigen zu La Louvière im Winter vorzeitig beendet werden.