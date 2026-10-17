Liverpool: Wirtz bestätigt Aufschwung

Florian Wirtz hat seine aufsteigende Formkurve bestätigt. Im Spiel gegen den FC Brentford lieferte der Spielmacher des FC Liverpool den Assist zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer. Vollendet wurde der perfekt getimte Steckpass des Nationalspielers von Victor Munoz. Auch unter der Woche gegen den LASK (6:3) in der Champions League legte der offensive Mittelfeldspieler schon einen Treffer auf.

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Wirtz 🔗 Munoz https://t.co/MxpyH7KMYz — Liverpool FC (@LFC) October 17, 2026

Yegor Yarmolyuk hatte aufgrund eines Kopfstoßes einen Platzverweis gesehen, weshalb die Reds gegen dezimierte Bees den Druck immer weiter erhöhten. Den 2:1-Siegtreffer erzielte Alexander Isak (70.). Vitaly Janelt sah kurz vor Abpfiff auch noch die gelb-rote Karte.