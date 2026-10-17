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Premier League

Liverpool: Wirtz bestätigt Aufschwung

von Dominik Schneider
1 min.
Florian Wirtz im Trikot des FC Liverpool @Maxppp
Brentford 1-2 Liverpool

Florian Wirtz hat seine aufsteigende Formkurve bestätigt. Im Spiel gegen den FC Brentford lieferte der Spielmacher des FC Liverpool den Assist zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer. Vollendet wurde der perfekt getimte Steckpass des Nationalspielers von Victor Munoz. Auch unter der Woche gegen den LASK (6:3) in der Champions League legte der offensive Mittelfeldspieler schon einen Treffer auf.

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Yegor Yarmolyuk hatte aufgrund eines Kopfstoßes einen Platzverweis gesehen, weshalb die Reds gegen dezimierte Bees den Druck immer weiter erhöhten. Den 2:1-Siegtreffer erzielte Alexander Isak (70.). Vitaly Janelt sah kurz vor Abpfiff auch noch die gelb-rote Karte.

veröffentlicht am
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