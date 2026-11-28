Jürgen Klinsmann zeigt Verständnis für die Aussagen der Bayern-Bosse in der Causa Jamal Musiala (23). Im Interview mit ‚ESPN‘ sagt der Ex-FCB-Coach: „Ich glaube, das hat zum Teil auch etwas mit der deutschen Kultur zu tun. Wir sind dafür bekannt, den Menschen manchmal sehr direkt ins Gesicht zu sagen, was wir in einem bestimmten Moment empfinden. So kommunizieren wir, das liegt in unserer DNA.“

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Die Aussagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sollte man laut Klinsmann nicht überbewerten: „Sie meinen es nicht böse mit Jamal Musiala und wollen ihm in keiner Weise schaden. Sie sind vielleicht etwas frustriert und besorgt, aber sie meinen es nicht böse.“