FIFA-Skandal: England will profitieren

Der englische Fußballverband hofft, Jarell Quansah (23) im Viertelfinale einsetzen zu können. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, erwägen die Three Lions, Einspruch gegen den Platzverweis des Innenverteidigers zu erheben. Quansah hatte gegen Mexiko (3:2) nach einem Tritt gegen Jesus Gallardo (31) die Rote Karte gesehen.

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Jetzt hofft der englische Fußballverband, dass die FIFA wie bei Folarin Balogun (25) die Sperre aufheben wird. Der US-Amerikaner durfte nach einem Anruf von Donald Trump bei Gianni Infantino plötzlich gegen Belgien (1:4) auflaufen. Auch Frankreich versucht aktuell, die Gelbe Karte von Michael Olise (24) annullieren zu lassen. Der Präzedenzfall Balogun schlägt weiter hohe Wellen.