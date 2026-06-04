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Offiziell 2. Bundesliga

Braunschweig verkauft Ould-Chikh

von David Hamza
1 min.
Walid Ould-Chikh schafft es nicht, die Falnke zu verhindern @Maxppp

Walid Ould-Chikh (26) kehrt nicht zu Eintracht Braunschweig zurück. Leihklub Heracles Almelo zieht die Kaufoption für den offensiven Mittelfeldspieler und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2029 aus. Ould-Chikh lief seit September für die Niederländer auf, in 27 Einsätzen verbuchte er sieben Scorerpunkte (zwei Tore, fünf Assists). Den Abstieg in die zweite Liga konnte auch Ould-Chikh nicht verhindern.

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Sportdirektor Ernest Faber sagt: „Walid ist ein guter und vielseitiger Spieler, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. Er wird uns bei unserem Ziel unterstützen, so schnell wie möglich in die Eredivisie zurückzukehren, und hat viel Potenzial, für uns an Wert zu gewinnen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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