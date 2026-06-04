Braunschweig verkauft Ould-Chikh

Walid Ould-Chikh (26) kehrt nicht zu Eintracht Braunschweig zurück. Leihklub Heracles Almelo zieht die Kaufoption für den offensiven Mittelfeldspieler und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2029 aus. Ould-Chikh lief seit September für die Niederländer auf, in 27 Einsätzen verbuchte er sieben Scorerpunkte (zwei Tore, fünf Assists). Den Abstieg in die zweite Liga konnte auch Ould-Chikh nicht verhindern.

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✍️ Walid Ould-Chikh 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣



Heracles Almelo heeft de koopoptie in de huurovereenkomst van Walid Ould-Chikh gelicht. De 26-jarige speler wordt definitief overgenomen van Eintracht Braunschweig.



🔗 https://t.co/Em34xYl0Ws#WijZijnHeracles pic.twitter.com/apStdyXoul — Heracles Almelo (@HeraclesAlmelo) June 4, 2026

Sportdirektor Ernest Faber sagt: „Walid ist ein guter und vielseitiger Spieler, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. Er wird uns bei unserem Ziel unterstützen, so schnell wie möglich in die Eredivisie zurückzukehren, und hat viel Potenzial, für uns an Wert zu gewinnen.“