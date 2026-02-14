Menü Suche
Samsunspor: Einigung mit Fink

von Martin Schmitz
1 min.
Thorsten Fink auf dem Trainingsplatz @Maxppp

Samsunspor hat offenbar einen Nachfolger für den frisch entlassenen Thomas Reis gefunden. Wie der Süper Lig-Klub mitteilt, wird Thorsten Fink den Job des Cheftrainers beim Tabellensiebten übernehmen. Beide Parteien haben demnach eine grundsätzliche Einigung erzielt, der 58-Jährige soll zeitnah vorgestellt werden.

Samsunspor 🇹🇷
KAMUOYU DUYURUSU

Kulübümüz, tecrübeli Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Thorsten Fink, yarın Samsun’a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Samsunspor Futbol Kulübü
Reis musste in Folge der 1:3-Niederlage beim Auswärtsspiel gegen Antalyaspor am gestrigen Freitagabend den Hut nehmen. Samsunspor konnte nur eines der vergangenen zehn Ligaspiele gewinnen und stürzte in der Tabelle um einige Positionen ab. Fink wurde Mitte Dezember nach eineinhalb Saisons beim KRC Genk vor die Tür gesetzt und war seitdem vereinslos. Zuletzt buhlte auch der RSC Anderlecht um den deutschen Coach, Fink sagte jedoch ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Süper Lig
Samsun
Thorsten Fink

Süper Lig Süper Lig
Samsun Logo Samsunspor
Thorsten Fink Thorsten Fink
