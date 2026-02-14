Samsunspor: Einigung mit Fink

Samsunspor hat offenbar einen Nachfolger für den frisch entlassenen Thomas Reis gefunden. Wie der Süper Lig-Klub mitteilt, wird Thorsten Fink den Job des Cheftrainers beim Tabellensiebten übernehmen. Beide Parteien haben demnach eine grundsätzliche Einigung erzielt, der 58-Jährige soll zeitnah vorgestellt werden.

Reis musste in Folge der 1:3-Niederlage beim Auswärtsspiel gegen Antalyaspor am gestrigen Freitagabend den Hut nehmen. Samsunspor konnte nur eines der vergangenen zehn Ligaspiele gewinnen und stürzte in der Tabelle um einige Positionen ab. Fink wurde Mitte Dezember nach eineinhalb Saisons beim KRC Genk vor die Tür gesetzt und war seitdem vereinslos. Zuletzt buhlte auch der RSC Anderlecht um den deutschen Coach, Fink sagte jedoch ab.