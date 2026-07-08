WM: Die drei besten Spieler der Achtelfinals

Platz 3: Erling Haaland (25/Norwegen)

Der norwegische Sturm-Hüne hievt sein Land in unbekannte Höhen. Dank seines Doppelpacks (2:1) eliminierte Norwegen sogar Rekordweltmeister Brasilien aus dem Turnier. Noch nie standen die Skandinavier im Viertelfinale einer Weltmeisterschaft. Der Torjäger ist der absolute Superstar des Teams und steht mittlerweile bei sieben WM-Treffern – nur einen hinter Lionel Messi (39). Auch Torwart Orjan Nyland hätte eine Nominierung verdient. Der zurzeit vertragslose 35-Jährige hatte mit zahlreichen Paraden inklusive eines gehaltenen Elfmeters erheblichen Anteil am Weiterkommen der Norweger.

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Platz 2: Charles De Ketelaere (25/Belgien)

Obwohl die Schlagzeilen im Vorfeld der Partie hauptsächlich Folarin Balogun (25) gewidmet waren, dessen Sperre auf Wunsch von Donald Trump ausgesetzt wurde, machte der belgische Mittelstürmer auf dem Platz auf sich aufmerksam. Die Roten Teufel warfen Gastgeber USA dank zweier Tore und einer Vorlage von De Ketelaere (25) aus dem Turnier – sofern nicht doch noch eine FIFA-Untersuchung eingefordert wird.

Platz 1: Jude Bellingham (23/England)

In einem wahren WM-Klassiker gegen Mexiko (3:2) zeigte Bellingham eine Leistung für die Ewigkeit. Mit einem Doppelpack binnen zwei Minuten brachte der 23-Jährige die Three Lions früh auf Siegerkurs. Mit einer spektakulären Klärungsaktion im eigenen Sechzehner verhinderte er zudem ein sicheres Tor der Mexikaner. Der Real-Star zeigte sich durchweg unermüdlich. Auch als England nur noch zu zehnt auf dem Platz stand und er im Sturm aushelfen musste, scheute der Allrounder keinen Meter. Bellingham paarte spielentscheidende Momente am Ball mit beeindruckendem Arbeitseifer und verdient sich somit Platz eins im FT-Ranking.