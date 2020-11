Schalke: Serdar feiert sein Comeback

Suat Serdar ist zurück in der Startelf des FC Schalke 04. In der Partie gegen den VfL Wolfsburg (15:30) soll der 23-Jährige wieder für mehr Stabilität und Dynamik in der Mittelfeld-Zentrale sorgen.

Wegen einer Oberschenkelverletzung kam der vierfache Nationalspieler in der laufenden Saison erst zu zwei Einsätzen. Letztmals lief Serdar bei Baums Debüt Anfang Oktober in Leipzig (0:3) auf.