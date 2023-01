Medien: Neuer Linksverteidiger im Anflug auf Schalke

Der FC Schalke sucht weiter nach der richtigen Kader-Formel für die Mission Klassenerhalt. Einige Personalien haben die Knappen in diesem Winter bereits abgearbeitet, doch die Mannschaft ist nach dem Geschmack von Trainer Thomas Reis und Sportvorstand Peter Knäbel noch nicht komplett. Das beweist die bevorstehende Verpflichtung von Jere Uronen.

Den finnischen Linksverteidiger lotsen die Schalker von Stade Brest ins Ruhrgebiet. Das berichtet der Podcast ‚Brest on Air‘, der dem Ligue 1-Klub – wie der Name schon vermuten lässt – sehr nahe steht. Demzufolge befindet sich Uronen schon auf dem Weg nach Deutschland. Mit großer Wahrscheinlichkeit werde er bei den Königsblauen unterschreiben.

Ouwejan-Alternative

Das würde insofern Sinn ergeben, weil mit Thomas Ouwejan (26) derzeit nur ein etatmäßiger Linksverteidiger im Kader steht. Bereits vor der WM-Pause musste der eigentlich offensiver orientierte Tobias Mohr (27) hinten links aushelfen. Mit Uronen bekäme Reis einen Spezialisten als Ouwejan-Alternative.

Im Sommer 2021 war der 28-Jährige aus Turku vom KRC Genk in die Bretagne gewechselt. Der Sprung zum Stammspieler gelang Uronen in Brest aber nicht nachhaltig. In der aktuellen Saison lief er in nur sechs Partien auf. Sein Vertrag ist bis 2024 datiert, Schalke müsste folglich im Falle einer Festverpflichtung eine Ablöse überweisen.