Bochum: Losilla hofft auf Anschlussvertrag

Anthony Losilla kann sich vorstellen, dem VfL Bochum auch nach seinem Karriereende erhalten zu bleiben. Der Kapitän sagt der ‚WAZ‘: „Warum nicht? Ich habe schon mit dem Verein und den Verantwortlichen geredet. Das könnte eine Möglichkeit sein. Meine Kinder haben auch nur in Deutschland gelebt. Aber erstmal will ich weiterspielen und weiter genießen, weil ich weiß, dass meine Karriere sich dem Ende zuneigt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Speziell eine Zusammenarbeit mit Jugendlichen kann sich der 35-Jährige vorstellen. „Das wäre mehr mein Ding“, sagt Losilla. 2014 war der Franzose von Dynamo Dresden nach Bochum gewechselt. In der vergangenen Saison gelang der Aufstieg in die Bundesliga. Auch im Oberhaus ist Losilla gesetzt und stand lief in allen 22 Einsätzen von Beginn an auf.