Gladbach erreicht lukratives Nicolas-Angebot

Bei Borussia Mönchengladbach ist eine konkrete Offerte für Moritz Nicolas (28) eingetroffen. Nach Informationen der ‚Bild‘ bietet Newcastle United zwölf Millionen Euro für den Schlussmann.

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Die Magpies wollen hinter Nick Pope (34) eine neue Nummer eins aufbauen, hatten Ewen Jaouen (20) in diesem Sommer schon für 21,5 Millionen Euro von Stade Reims losgeeist, schauen sich aber nun offenbar nach weiteren Alternativen um.

Nicolas machte in den vergangenen Jahren mit guten Leistungen in der Bundesliga auf sich aufmerksam. Am Niederrhein steht der frühere deutsche U-Nationalkeeper bis 2029 unter Vertrag, entsprechend kann Gladbach die Ablöse frei verhandeln. Dem Vernehmen nach erhofft sich Sportchef Rouven Schröder eine Entschädigung von mindestens 15 Millionen Euro – allzu groß ist die Differenz zum Angebot von der Insel also nicht mehr.

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Ernst für Nicolas?

Darüber hinaus hat die Borussia in Tjark Ernst (23/Hertha BSC) einen möglichen Ersatz ins Visier genommen, der für festgeschriebene fünf Millionen Euro zu haben ist. Der Transferüberschuss stünde den klammen Fohlen gut zu Gesicht.