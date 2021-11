Juve: Mitrovic statt Vlahovic?

Juventus Turin hat offenbar eine Alternative für das Sturmzentrum ausgemacht. Wie ‚Tuttosport‘ berichtet, steht der Serbe Aleksandar Mitrovic vom FC Fulham ganz oben auf der Wunschliste der Alten Dame. Nun erwarte man in London ein Angebot aus Turin für den Torjäger, der seit sechs Jahren im Klub ist. Sein Vertrag ist noch bis 2026 datiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nie zeigte sich Mitrovic so treffsicher wie im Moment. Der 27-Jährige erzielte in 18 Spielen in der zweiten englischen Liga sage und schreibe 21 Tore. Offenkundig handelt es sich bei Mitrovic um die Alternative zu Landsmann Dusan Vlahovic (21) vom AC Florenz, der eine Ablöse von über 50 Millionen Euro kosten soll.