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Dortmunder Überredungskünste sichern Nwaneri

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Ethan Nwaneri gegen den BVB im Einsatz @Maxppp

Borussia Dortmund brauchte Überredungskünste, um Ethan Nwaneri vom FC Arsenal zu verpflichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hatte insbesondere Mikel Arteta große Bedenken, den 19-jährigen Offensivmann am Deadline Day ziehen zu lassen. Der Arsenal-Trainer war sich nicht sicher, ob er Nwaneri nicht doch selbst gut gebrauchen könnte.

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Die BVB-Verantwortlichen um Sportdirektor Ole Book telefonierten daher „bis tief in die Nacht“, so die ‚Bild‘ – und überzeugten Arteta und Co. Nwaneri kam am Dienstag nach Dortmund und wickelte seine einjährige Leihe ohne Kaufoption ab. Damit reagierte der BVB auf den Kreuzbandriss bei Giannis Konstantelias (23).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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