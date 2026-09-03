Bundesliga
Dortmunder Überredungskünste sichern Nwaneri
@Maxppp
Borussia Dortmund brauchte Überredungskünste, um Ethan Nwaneri vom FC Arsenal zu verpflichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hatte insbesondere Mikel Arteta große Bedenken, den 19-jährigen Offensivmann am Deadline Day ziehen zu lassen. Der Arsenal-Trainer war sich nicht sicher, ob er Nwaneri nicht doch selbst gut gebrauchen könnte.
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Die BVB-Verantwortlichen um Sportdirektor Ole Book telefonierten daher „bis tief in die Nacht“, so die ‚Bild‘ – und überzeugten Arteta und Co. Nwaneri kam am Dienstag nach Dortmund und wickelte seine einjährige Leihe ohne Kaufoption ab. Damit reagierte der BVB auf den Kreuzbandriss bei Giannis Konstantelias (23).
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