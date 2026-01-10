Kantersieg zum City-Start: Traum-Debüt für Semenyo

Mit herausragenden Leistungen für den AFC Bournemouth hatte sich Antoine Semenyo auf den Wunschzettel nahezu aller Premier League-Topklubs katapultiert. Das Rennen machte am Ende Manchester City. Stolze 72 Millionen Euro investierten die Skyblues in den Offensivspieler, der direkt an seinem ersten Arbeitstag zurückzahlt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am gestrigen Freitag offiziell vorgestellt, am heutigen Samstag bereits in der Startaufstellung. Und mit einer herausragenden Leistung im FA Cup gegen Drittligist Exeter City hat Semenyo unter Beweis gestellt, warum sich Pep Guardiola unbedingt die Dienste des Angreifers sichern wollte.

Semenyos perfekter Einstand

64 Minuten dauerte der erste Einsatz. Der 25-Jährige nutze die Stunde, um seinen Wert nachzuweisen. Am Ende standen beim 10:1-Kantersieg ein Tor und eine Vorlage zu Buche.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aber vor allem die Art und Weise, wie sich der dynamische Flügelspieler in die Millionärstruppe einfügte, begeisterte. Von Anpassungsproblemen war bei Semenyo keine Spur. Auch wenn logischerweise noch nicht jeder Laufweg perfekt saß, harmonierte der Neuzugang auffallend gut mit seinen Nebenleuten Tijjani Reijnders (27) und Rayan Cherki (22).

Exeter ist nicht der Maßstab für die Skyblues und Semenyo, der Auftritt macht aber Lust auf mehr. Das League Cup-Halbfinale gegen Newcastle United kommt da am kommenden Dienstag (21 Uhr) wie gerufen.