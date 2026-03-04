Köln-Krise: Drei Endspiele für Kwasniok

Seit Wochen steht Lukas Kwasniok beim 1. FC Köln unter immer größerem Druck. Die Außendarstellung des Trainers gefällt vielen nicht, dass Toptalent Said El Mala häufig auf der Bank sitzt, stößt einigen sauer auf. Gravierender ist jedoch, dass die Geißböcke aus den vergangenen 15 Spielen lediglich zwei Siege einfuhren.

Deshalb sitzt Kwasniok auch nicht mehr fest im Sattel beim FC. Die ‚Sport Bild‘ berichtet von einem Ultimatum bis zur Länderspielpause. In den kommenden drei Spielen müsse Köln, so heißt es im Fachmagazin, mindestens vier Punkte einfahren. Andernfalls endet Kwasnioks Zeit als Cheftrainer.

Drei schwere Spiele warten

Am Samstag (18:30 Uhr) trifft Köln in der Domstadt auf Borussia Dortmund, anschließend geht es auswärts gegen den Hamburger SV (14. März) und danach wartet im Rhein-Energie-Stadion das Derby gegen Borussia Mönchengladbach (21. März) auf Kwasniok und sein Team. Drei Spiele, die es in sich haben.

In diesen wichtigen Partien wird Kwasniok auch auf die speziellen Fähigkeiten von El Mala angewiesen sein. Der 19-Jährige saß gegen den FC Augsburg (0:2) auf der Bank, litt zuvor an muskulären Problemen. Ausgerechnet jetzt liegt die Zukunft von Kwasniok unter anderem in der Hand des Kölner Ausnahmetalents.