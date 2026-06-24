Kantersieg mit Ronaldo-Rekord | Reality Check für Tuchel

Portugal vs. Usbekistan (5:0)

Nach dem schwachen WM-Auftakt gegen DR Kongo (1:1) drehte Portugal gegen das klar unterlegene Usbekistan richtig auf. Bereits nach sechs Spielminuten erzielte Cristiano Ronaldo seine erstes Turniertor und stellte damit einen neuen Rekord auf. Noch nie zuvor hatte ein Spieler bei sechs Endrunden mindestens einen Treffer erzielt. Noch vor der Pause stellten die Iberer durch Nuno Mendes und erneut Ronaldo auf 3:0 und entschieden das Spiel. Nach einem usbekischen Eigentor setzte Rafael Leão in der 87. Minute den Schlusspunkt.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚A Bola‘ (Portugal): „Es geht nichts über einen Kantersieg, um das magere Unentschieden gegen die DR Kongo zu vergessen. Nach Messi, Mbappé und Haaland ist nun auch CR7 bei der WM ‚dabei‘“

‚Record‘ (Portugal): „Portugal gewinnt die große Schlacht um den verletzten Stolz.“

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Gazeta‘ (Usbekistan): „Usbekistan erleidet im zweiten WM-Spiel eine schwere Niederlage gegen Portugal.“

England vs. Ghana (0:0)

Die beiden Auftaktsieger kamen nach einem schwachen Spiel nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Während der erste Durchgang nahezu komplett ereignislos verlief, zeigte sich Ghana in Abschnitt zwei lange als aktivere Mannschaft. Zwei gute Gelegenheiten ließen die Black Stars jedoch liegen, während auf englischer Seite Harry Kane kurz vor Schluss aus kurzer Entfernung die Riesenchance auf den Sieg vergab.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Mirror‘ (England): „Ein glanzloses England scheitert an einem robusten Ghana in einem langweiligen WM-Spiel.“

‚The Times‘ (England): „England dominiert, wird aber von Ghana in einem schmerzhaften Realitätscheck ausgebremst.“

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Daily Graphic‘ (Ghana): „Die defensive Meisterleistung der Black Stars bringt England bei der WM ins Stocken.“

Panama vs. Kroatien (0:1)

Auch diese Partie riss die TV-Zuschauer sicher nicht von der Couch hoch. Kroatien zeigte sich wenig spielfreudig, nutzte aber eine seiner wenigen Gelegenheiten: Kurz nach der Pause schob Ante Budimir nach einer Flanke von Bayerns Josip Stanisic das Leder aus kurzer Entfernung über die Linie. In der Folge rannte Panama verzweifelt an, Kroatien-Keeper Dominik Livakovic hielt jedoch mit einer guten Leistung die Null. Spielmacher Luka Modric feierte beim schmeichelhaften Sieg seinen 200. Länderspieleinsatz.

‚La Prensa‘ (Panama): „Panama unterliegt mit Würde gegen eine stark aufspielende kroatische Mannschaft.“

‚Sportske Novosti‘ (Kroatien): „Die panamaische Mannschaft stürmte wie eine Truppe Soldaten auf Amphetaminen – zu schnell und zu aggressiv, als dass Modrić und seine Teamkollegen das Spiel dauerhaft hätten dominieren können.“

Kolumbien vs. DR Kongo (1:0)

Mit einem verdienten Sieg gegen Kongo sichert sich Kolumbien das Weiterkommen ins Sechzehntelfinale. Die Südamerikaner bestimmten über die komplette Spieldauer die Partie, Kongo-Keeper Lionel Mpasi verhinderte mit einigen tollen Aktionen jedoch einen höheren Sieg. Das goldene Tor erzielte Daniel Munoz in der 76. Minute.

‚El Tiempro‘ (Kolumbien): „Die kolumbianische Mannschaft ging als klarer Favorit auf den Gruppensieg in den zweiten Spieltag und lieferte ab.“

‚Le Potentiel‘ (Kongo): „Eine bittere Niederlage nach starkem Kampf.“