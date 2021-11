4:1 zum Jahresabschluss: Die drei Erkenntnisse

Angeführt von einem Ilkay Gündogan in der Zentrale siegte Deutschland ohne zwölf potenzielle Stammspieler mit 4:1 in Armenien. Glanzvoll konnte man den Auftritt nicht nennen, doch es war ein souverän und sehr engagiert herausgespielter Sieg gegen einen Außenseiter. FT hat drei Erkenntnisse aus dem Spiel und den vergangenen Monaten unter Hansi Flick gewonnen.

1) Flicks Zauber wirkt

Ein Trainerwechsel ist eigentlich fast immer ein Wachmacher für Teams, in denen viele Automatismen etwas festgefahren sind. Insofern darf man es nicht zu hochhängen, wenn die deutsche Nationalmannschaft nach 15 Jahren unter Joachim Löw in den ersten Partien etwas dynamischer daherkommt.

Nach fünf größtenteils schön herausgespielten Siegen lässt sich aber konstatieren: Im deutschen Team ist viel von dem zu erkennen, was den Flick-Fußball beim FC Bayern so erfolgreich gemacht hat. Offensives Pressing, vertikales Spiel und vor allem hohe Intensität über fast 90 Minuten. So macht die DFB-Auswahl nicht nur mehr Spaß, sondern erhöht auch die Chancen, wenn es mal wieder gegen größere Gegner als Armenien und Co. geht.

2) Dritter Anzug sitzt

Zwölf Stars fehlten Flick beim jüngsten Erfolg in Armenien, darunter Leistungsträger wie Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Antonio Rüdiger. Zweifel am Favoritenstatus ließ das Team in Jerewan dennoch zu keinem Zeitpunkt aufkommen. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil die Nationalmannschaft in früheren Tagen nach Führungen gerne einmal die Zügel schleifen ließ. Nicht so am gestrigen Sonntag, als Jonathan Tah, Florian Neuhaus und Co. mit Courage in die Bresche sprangen.

3) Hofmann als Dauerlösung auf rechts

Flicks Experiment mit Jonas Hofmann auf der rechten Seite scheint zu glücken. Gestern legte der Gladbacher als Schienenspieler einen Super-Auftritt (FT-Note 1,5) hin, auch in der Viererkette konnte er zuvor überzeugen. Kimmichs Wechsel in die Mitte ist also aufgefangen, zumal sich mit Ridle Baku ein weiterer Kandidat aufdrängt, auch wenn beide für ihre Klubs in der Regel auf anderen Positionen agieren.