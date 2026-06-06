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Serie A

Nach langem Gespräch: Klarheit bei Glasner?

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
Oliver Glasner auf einer PK @Maxppp

In Kürze könnte Oliver Glasner beim AC Mailand aufschlagen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, befindet sich der Österreicher in der Pole Position für den Trainerjob bei den Rossoneri. Beim sechsstündigen Gespräch am Dienstag habe Glasner die Verantwortlichen überzeugt.

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Anfang der kommenden Woche soll eine Entscheidung fallen. Glasner, dessen Vertrag bei Crystal Palace Ende Juni ausläuft, habe einige Bedingungen an Milan gestellt. Unter anderem fordert er laut der italienischen Tageszeitung Johannes Spors (FC Southampton) als Sportdirektor. Für diesen Posten wird auch Ralf Rangnick gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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