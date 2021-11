Hannover hält an Zimmermann fest

Cheftrainer Jan Zimmermann droht bei Hannover 96 keine Entlassung. Geschäftsführer Martin Kind sagt dem ‚Sportbuzzer‘ mit Verweis auf den vor zwei Jahren geschassten Mirko Slomka: „Die Basis ist eine andere, mit Jan kann man reden. Wir wollen ihm helfen.“

Dennoch betont Kind: „Wir müssen jetzt in der Krise eine kritische Analyse machen.“ Sportdirektor Marcus Mann ergänzt: „Die Leistungsschwankungen innerhalb der Spiele sind zu extrem.“ Zimmermann hatte zur neuen Saison in Hannover übernommen. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holte der Zweitligist nur zwei Punkte – in der Tabelle bedeutet das Platz 14.