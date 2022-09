Köln: Der Preis für Abwehr-Neuling Soldo

Der 1. FC Köln hat für seinen neuen Innenverteidiger Nikola Soldo eine moderate Ablösesumme bezahlt. Laut dem Kölner ‚Express‘ legten die Geißböcke rund 500.000 Euro auf den Tisch, um den 21-Jährigen von Lokomotiva Zagreb loszueisen. Nach der Verletzung von Julian Chabot (24) musste der FC im Abwehrzentrum nachlegen.

Nun soll der Sohn von Bundesliga-Legende Zvonimir Soldo die Lücke füllen und sich so schnell wie möglich an das Tempo in der Bundesliga gewöhnen. Bis 2025 hat Soldo junior unterschrieben und inzwischen auch seine erste Trainingseinheit im FC-Trikot absolviert.