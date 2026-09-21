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UEFA Nations League

Deutschland oder Italien: Der Stand bei Tresoldi

von Fabian Ley
1 min.
Nicolò Tresoldi beim Elfmeter @Maxppp

Antonio Di Salvo hat sich zur Situation von Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge) geäußert. Der Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft sagt über den 22-jährigen Stürmer, der sich nach wie vor nicht festgelegt hat, ob er künftig für Deutschland oder Italien auflaufen möchte: „Das ist keine Frage, die an mich gestellt werden muss, aber ich habe mit ihm gesprochen und er hat gesagt, dass er sich noch nicht entscheiden kann.“

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Dass sich Tresoldi für die U21 entschieden habe, sei „ein tolles Zeichen für uns“, so Di Salvo, der ausführt: „Ich finde: Die Welt hat sich verändert. Vor 20, 30 Jahren war es so, dass Spieler diese Entscheidungen gar nicht treffen mussten. Aber die Welt ist globaler geworden, viele Spieler haben die Möglichkeit für ein zweites oder sogar drittes Land zu spielen – und wenn sie die Zeit brauchen, muss man sie ihnen geben.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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