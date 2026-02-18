Menü Suche
Real schlägt bei Atlético zu

von Lukas Weinstock - Quelle: as
Real Madrid spannt Stadtrivale Atlético allem Anschein nach ein Eigengewächs aus. Die ‚as‘ berichtet, dass Real die Verpflichtung von Aimar García eingetütet hat. Der Innenverteidiger wechsele nach Vertragsablauf im Sommer zu den Königlichen.

García läuft aktuell für Atlético C auf und ist dort Stammspieler. Unklar ist der spanischen Sportzeitung zufolge noch, ob der 18-jährige Spanier bei Real erst zur C-Mannschaft stößt oder sofort in die Zweitvertretung. Trainer Álvaro Arbeloa sei bei einem seiner Youth League-Auftritte für die Rojiblancos auf das Defensivjuwel aufmerksam geworden.

