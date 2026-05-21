Nagelsmann begründet Neuer-Rückkehr

Julian Nagelsmann hat sich zum Comeback von Manuel Neuer (40) in der deutschen Nationalmannschaft geäußert. Auf der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des WM-Kaders erläuterte der Bundestrainer: „Wir haben uns dazu entschieden, dass Neuer zu den besten drei Torhütern des Landes gehört. Deswegen haben wir ihn kontaktiert, um ihn zu fragen, ob er dabei sein möchte.“

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Nagelsmann weiter: „Das sportliche Qualifizieren steht über allem. Seine Bayern-Verlängerung war ja schon eine Voraussetzung. Und dann waren es viele Gespräche im Trainerteam. Deswegen ist er verdientermaßen dabei. Wir planen mit ihm als Nummer eins.“ Für Neuer ist es die fünfte WM-Teilnahme. Nagelsmann plant aber auch ein, dass der 40-Jährige womöglich während des Turniers eine Pause braucht. Oliver Baumann (35) wurde degradiert und ist der Stellvertreter. „Wir haben Olli schon im März drüber informiert, dass es ein Treffen mit Manu gab“, verrät Nagelsmann, „natürlich ist es jetzt ein Schlag für Olli gewesen. Am Ende ziehe ich vor Olli den Hut, dass er eine gute Saison gespielt hat und sich in den Telefonaten der Mannschaft extrem commited hat.“