City-Karriere am Scheideweg: Bewährungsprobe für Couto?

Yan Couto stand 2021 die Welt offen. Nach einer herausragenden U17-Weltmeisterschaft mit Brasilien standen Europas Topklubs Schlange, um den hochtalentierten Rechtsverteidiger nach seinem 18. Geburtstag zu verpflichten. Am Ende erhielt Manchester City den Zuschlag, der FC Bayern und der FC Barcelona gingen leer aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Durchbruch ins Team von Pep Guardiola ist Couto bislang aber noch nicht gelungen. Nach einem Leihgeschäft mit dem FC Girona und einem Abstecher zum SC Braga ist Couto in der laufenden Saison erneut in Girona untergekommen. Eine Knöchelverletzung im Frühjahr setzte den 20-Jährigen für mehrere Wochen außer Gefecht, inzwischen kommt er aber wieder regelmäßig zum Einsatz und weiß zu überzeugen.

Lese-Tipp

Vor Real-Duell: City bangt um Aké

Erste echte Chance?

Nach FT-Informationen steht noch nicht fest, was im Sommer passiert. Ein weiteres Leihgeschäft ist ebenso möglich, wie ein erster ernstzunehmender Anlauf im Trikot der Skyblues. Ein Pflichtspiel hat Couto bisher nämlich noch nicht für City absolviert. Der Youngster rechnet Stand jetzt mit einer Rückkehr auf die Insel. Ein klarer Plan von den City-Offiziellen wurde gegenüber Couto und seinen Repräsentanten bisher noch nicht kommuniziert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zahlen sprechen für Couto

„Meine großen Helden sind Cafú, Roberto Carlos und Dani Alves“, ließ der Außenverteidiger nach seinem Europa-Wechsel verlauten. Messen muss sich der technisch versierte Flügelspieler aber mit Akteuren wie João Cancelo, Kyle Walker und Rico Lewis. Und vergleicht man seine Werte aus der laufenden Saison mit seiner persönlichen Konkurrenz, schneidet Couto überraschend gut ab.

An beiden Enden des Spielfelds sammelt der Rechtsfuß Pluspunkte. Bei den sogenannten Aktionen, die zu einem Torschuss führen, liegt Couto laut der Statistikseite ‚fbref.com‘ weit vorne. Hier wartet der Brasilianer mit 3.60 pro Spiel auf und lässt nicht nur Lewis (2.84), Cancelo (2.81) und Walker (1.18) hinter sich, sondern auch internationale Topspieler wie Achraf Hakimi (3.29) oder Reece James (3.40).

Unter der Anzeige geht's weiter

Das geht zudem nicht auf Kosten seiner Defensivleistung. Prozentual gesehen gestaltet der agile Profi genau 50 Prozent seiner Tacklings erfolgreich, womit er sich auf einem Level mit Cancelo (52,3 Prozent) und dem bestens aufgelegten Jeremie Frimpong (53,2 Prozent) von Bayer Leverkusen befindet und weitaus besser abschneidet als beispielsweise zuvor genannter Hakimi (35,6 Prozent).

Karriere abhängig von Cancelo & Walker

Vor großen Namen muss sich Couto also nicht verstecken, wenn es um seine Zukunft geht. Ob die handelnden Personen bei Manchester City ihn schon in der richtigen Verfassung sehen, um ihn ins Eliteteam um Erling Haaland, Kevin De Bruyne und Co. einzubinden, wird sich zeigen. Bis 2025 steht Couto noch bei City unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie man mit dem 1,68 Meter großen Schienenspieler umgeht, hängt mit Sicherheit auch davon ab, was die Zukunft für Cancelo und Walker bringt. Ob das Tischtuch zwischen Cancelo und Guardiola endgültig zerrissen ist, ist nicht abschließend geklärt. Und auch Walker stand zuletzt wegen Eskapaden neben dem Platz sowie schwachen Leistungen auf dem Rasen in der Kritik.