Menü Suche
Kommentar
Offiziell UEFA Nations League

Georgien feuert Sagnol

von David Hamza
Willy Sagnol gibt die Richtung vor @Maxppp

Willy Sagnol ist nicht länger Trainer der georgischen Nationalmannschaft. Wie der Verband mitteilt, übernimmt der bisherige U21-Trainer Ramaz Svanadze bis Ende 2028. Am gestrigen Freitag verlor Georgien in der Nations League mit 0:1 gegen Nordirland.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sagnol war seit Februar 2021 Trainer der Osteuropäer. Bei der EM 2024 führte der ehemalige Bayern-Profi seine Mannschaft bis ins Achtelfinale, wo gegen den späteren Europameister Spanien Schluss war. An der WM im vergangenen Sommer nahm Georgien nicht teil.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Nations League
Georgien
William Sagnol

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
Georgien Flag Georgien
William Sagnol William Sagnol
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert