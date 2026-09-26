UEFA Nations League
Georgien feuert Sagnol
@Maxppp
Willy Sagnol ist nicht länger Trainer der georgischen Nationalmannschaft. Wie der Verband mitteilt, übernimmt der bisherige U21-Trainer Ramaz Svanadze bis Ende 2028. Am gestrigen Freitag verlor Georgien in der Nations League mit 0:1 gegen Nordirland.
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Sagnol war seit Februar 2021 Trainer der Osteuropäer. Bei der EM 2024 führte der ehemalige Bayern-Profi seine Mannschaft bis ins Achtelfinale, wo gegen den späteren Europameister Spanien Schluss war. An der WM im vergangenen Sommer nahm Georgien nicht teil.
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