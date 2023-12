Krisensitzung vor Weihnachten: BVB fordert Terzic-Plan

In der Liga steht Borussia Dortmund auf einem enttäuschenden fünften Tabellenplatz, fünf Punkte hinter den Champions League-Rängen und mit 13 Punkten Rückstand abgeschlagen hinter Tabellenführer Bayer Leverkusen. Am 6. Dezember war gegen den VfB Stuttgart (0:2) auch im DFB-Pokal Schluss. Hinzu kommen trostlose Auftritte ohne spürbaren Offensivplan.

Um dem Negativtrend entgegenzuwirken, haben die Verantwortlichen an der Strobelallee laut ‚Bild‘ eine Krisensitzung einberufen. Es soll zur Aussprache der handelnden Personen kommen. Angesetzt ist das Treffen nach der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 heute Abend (20:30 Uhr). Dann soll auch Edin Terzic dazu befragt werden, an welchen Stellschrauben er drehen will, um die Krise zu beenden.

Weiterhin Rückendeckung

Obwohl der Coach bereits einige Spieler in der Kabine verloren haben soll, steht seine Position offenbar nicht zur Debatte. Die Rückendeckung von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat der 41-Jährige weiterhin. Ob das bei einem schlechten Ergebnis gegen Mainz immer noch so wäre, bleibt abzuwarten. Mit Oliver Glasner wurde bereits ein Name als potenzieller Nachfolger genannt.

In der vergangenen Saison schafften die Schwarz-Gelben es mit Terzic, einen Rückstand von neun Punkten im Saisonendspurt aufzuholen. Ähnliches wird nun wieder vom Trainer erwartet. Klar ist, dass in Dortmund mittlerweile einiges im Argen liegt. Von Terzic wird nun erwartet, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Als erstes muss er dafür zum Rapport antreten und einen konkreten Plan vorlegen.