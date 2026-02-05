Bericht: Bayern zahlt 100 Millionen Handgeld

Mit Dayot Upamecano (27) steht der nächste Leistungsträger des FC Bayern kurz vor der Vertragsverlängerung. Nach zähem Poker erhält der Innenverteidiger den gewünschten Traumvertrag – und obendrauf noch kolportierte 20 Millionen Euro Handgeld. Die ‚tz‘ berichtet heute etwas abweichend von 16 Millionen über fünf Jahre.

Wie dem auch sei: Laut dem ‚kicker‘ erweisen sich die Münchner in diesem Bereich generell ziemlich großzügig: Innerhalb eines Jahres habe der Rekordmeister inklusive des bevorstehenden Upa-Deals 100 Millionen Euro an Handgeldern an seine Stars gezahlt.

Das Blatt zählt in diesem Zusammenhang die Verpflichtungen von Jonathan Tah (29), Tom Bischof (20) und Jonas Urbig (22) sowie die Vertragsverlängerungen mit Jamal Musiala (22), Alphonso Davies (25) und Joshua Kimmich (30) auf. Bei Letztgenanntem gibt es wohlgemerkt aber auch anderslautende Berichte, denen zufolge er auf ein Handgeld verzichtet haben soll.

Auslaufende Verträge beim FC Bayern

Übrigens: Mit Serge Gnabry (30) steht ein weiterer Bayern-Spieler vor der Verlängerung. Das auslaufende Arbeitspapier des Offensivmanns soll bis 2028 ausgedehnt werden. Leon Goretzka (30) wird den FCB dagegen im Sommer verlassen. Bei Manuel Neuer (39), Sven Ulreich (37) und Raphaël Guerreiro (32) ist noch unklar, wie es weitergeht. Auf der Hand liegt, dass sie alle für eine Vertragsverlängerung nun auch Handgeld verlangen werden. Verhandelt wird aktuell schon mit Konrad Laimer (28/Vertrag bis 2027). Der Rechtsverteidiger fordert eine Gehaltserhöhung.