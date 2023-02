Chelsea: Keine Arbeitserlaubnis für Santos

Der FC Chelsea muss für den Rest der Saison auf Wintereinkauf Andrey Santos verzichten. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, wurde dem 18-jährigen Brasilianer die Arbeitserlaubnis für die Premier League verweigert. Demnach fehlte dem Mittelfeldspieler ein Punkt, um die Bewertungskriterien der FA zu erfüllen. Auch der Versuch, Santos als unverzichtbaren Spieler zu deklarieren, schlug fehl.

Der Sondervorstoß der Blues scheiterte letztlich auch aufgrund der Tatsache, dass die Londoner mit Weltmeister Enzo Fernández (22) einen weiteren Spieler im Winter für die Mittelfeldzentrale an Bord holten und somit Santos nicht als essenziell wichtig eingestuft wurde. Eine Möglichkeit für den Youngster auf Spielpraxis zu kommen, wäre eine Leihe zurück in seine Heimat Brasilien. Chelsea-Coach Graham Potter kündigte heute an: „Wir schauen uns an, welche Optionen es für ihn gibt.“

