Sturridge vor Premier League-Rückkehr?

Ex-Liverpool-Stürmer Daniel Sturridge könnte vor einer Rückkehr in die höchste englische Spielklasse stehen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, zieht Sheffield United die Verpflichtung des aktuell vereinslosen ehemaligen englischen Nationalspielers in Erwägung. Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Saisonspielen, in denen die Blades jeweils ohne Torerfolg blieben, sucht das Team von Trainer Chris Wilder noch nach einer Verstärkung für den schwächelnden Angriff. Auch Rhian Brewster (FC Liverpool) und Folarin Balogun (FC Arsenal) sind Kandidaten, doch bei beiden Spielern gerieten die Verhandlungen aufgrund hoher Ablöseforderungen zuletzt ins Stocken.

Sturridge war bis Februar dieses Jahres für Trabzonspor aktiv, bevor sein Vertrag beim türkischen Erstligisten vorzeitig aufgelöst wurde. Kurz darauf wurde der 31-Jährige dann wegen eines Verstoßes gegen die Wettregularien vom englischen Fußballverband FA für vier Monate gesperrt. Im Laufe seiner Premier League-Karriere erzielte Sturridge in 218 Spielen insgesamt 77 Tore.