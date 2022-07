Davies vor Liverpool-Abschied

Ben Davies (26) hat beim FC Liverpool aufgrund der großen Konkurrenz in der Innenverteidigung schlechte Aussichten auf Einsatzzeiten und soll deswegen abgegeben werden. Nach Information der ‚Daily Mail‘ wurden die Gespräche zwischen den Reds und den Blackburn Rovers über einen möglichen Transfer intensiviert. Der Innenverteidiger fehlte auch schon auf der Pre-Season-Tour von Liverpool.

Zur Saison 2020/21 wurde Davies an die Anfield Road geholt, um in der damals verletzungsgeplagten Verteidigung auszuhelfen. Nachdem jedoch die etablierten Kräfte zurückkehrten und Davies keinen einzigen Pflichtspieleinsatz verbuchen konnte, floh der Engländer in der vergangenen Spielzeit leihweise zu Sheffield United in die Championship. Nun soll ein endgültiger Abschied die Lösung sein.