Sancho trifft Transfer-Entscheidung

Der FC Getafe muss den Traum von einer Verpflichtung von Jadon Sancho begraben. Wie Matteo Moretto und die ‚Marca‘ berichten, hat der 26-jährige Flügelstürmer dem spanischen Erstligisten abgesagt, da er ein millionenschweres Angebot aus Saudi-Arabien erhalten hat.

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Für einen Wechsel nach Getafe wollte Sancho laut der ‚Marca‘ ein Gehalt von drei Millionen Euro netto bis zum Saisonende. Die Offerte des La Liga-Klubs lag jedoch deutlich unter den Forderungen des vereinslosen Engländers, nur knapp 10.000 Euro pro Woche stellte Getafe in Aussicht.

Geht es für Sancho nun also stattdessen in die Wüste? Das ist offenbar alles andere als unwahrscheinlich. Der spanischen Zeitung zufolge ist der arabische Fußball jetzt das Ziel des Rechtsfußes. Dort sei man bereit, die von Sancho geforderte Summe zu zahlen. Laut englischen Medien wurde der Dribbelkünstler unter anderem auch bei Premier League-Absteiger West Ham United angeboten.