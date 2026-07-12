BVB: Erste Einigung im Karetsas-Poker

Der Poker um Konstantinos Karetsas nimmt Fahrt auf. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich Borussia Dortmund mit dem Lager des 18-jährigen Mittelfeldspielers bereits grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Die Verhandlungen zwischen den Vereinen dauern jedoch noch an.

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Der Grieche soll beim BVB die Planstelle füllen, die in den vergangenen sieben Jahren Julian Brandt (30) belegt hatte, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert worden ist. Während mit dem Spieler alles klar ist, hat dessen Verein, der KRC Genk, bisher jedes Dortmunder Angebot abgelehnt.

Belgie bleiben hart

Die Belgier fordern weiterhin bis zu 35 Millionen Euro. Bisher haben sich die Offerten der Dortmunder dem Vernehmen nach im Bereich 30 Millionen Euro inklusive Boni bewegt. Unüberbrückbar scheint die Differenz daher nicht zu sein. Laut ‚Sky‘ gibt BVB-Sportdirektor Ole Book nicht auf und arbeitet weiter an einer Übereinkunft. Karetsas steht derzeit ganz oben auf der Wunschliste der Schwarz-Gelben.

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Finanziert werden soll der Deal unter anderem durch den Verkauf von Karim Adeyemi (24) an den FC Barcelona. Der Flügelspieler war am heutigen Tag vom Trainingsauftakt des BVB freigestellt, um nach Barcelona zu reisen, wo er am Mittwoch den Medizincheck absolvieren soll.