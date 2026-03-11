Menü Suche
Überraschung: BVB tütet Nmecha-Verlängerung ein

Felix Nmecha gehört zu den heißesten Aktien bei Borussia Dortmund. Jetzt ist dem BVB ein Coup gelungen.

Felix Nmecha gehört zu den unumstrittenen Leistungsträgern bei Borussia Dortmund. Seine Leistungen haben längst das Interesse ausländischer Spitzenvereine geweckt, allen voran Manchester City war dran. Doch die Interessenten gehen leer aus.

Wie ‚Bild‘ und ‚Sky‘ berichten, verlängert der Mittelfeldspieler seinen Vertrag bei Borussia Dortmund um zwei weitere Jahre. Das neue Arbeitspapier läuft bis 2030, der 25-Jährige steigt in die Riege der absoluten Topverdiener auf.

Die Unterschrift sei nur noch Formsache. Im Mittelfeld der Schwarz-Gelben ist Nmecha gesetzt. Zudem hat der Rechtsfuß gute Chancen, mit Deutschland zur WM zu fahren. Auf Vereinsebene wird er vorerst weiter für den BVB auflaufen.

