Wechsel-Entscheidung: Gündogan bricht sein Schweigen

Am gestrigen Sonntag berichteten türkische Medien, dass Ilkay Gündogan (35) bei Galatasaray keine Zukunft mehr hat, sogar schon im Winter abgegeben werden soll. Davon will der Mittelfeldstratege selbst aber nichts wissen.

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Angesprochen auf die Abschiedsgerüchte betont Gündogan im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘: „Nein, das stimmt nicht. Ich möchte über den Winter hinaus hier bleiben und alles geben, um mit Galatasaray eine weitere Meisterschaft zu gewinnen.“

„Istanbul ist ein wunderbarer Ort zum Leben, und die Unterstützung unserer Fans ist immer beeindruckend“, führt der ehemalige deutsche Nationalspieler (82 Länderspiele) aus, „jede Saison hat ihren eigenen Rhythmus und ihre eigenen Herausforderungen. Im Moment konzentrieren wir uns alle ausschließlich auf die großen Spiele, die vor uns liegen.“

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Gündogan kassiert Spitzengehalt

Gündogan war 2025 ablösefrei von Manchester City an den Bosporus gewechselt. Nach einer ordentlichen ersten Saison ist der gebürtige Gelsenkirchener in dieser Saison bei Gala nahezu komplett außen vor. „Ich spiele nicht, warum sollte ich bereit sein?“, hatte er noch am Freitag mit Blick auf das Champions League-Spiel gegen den FC Barcelona am morgigen Dienstag (21 Uhr) gesagt.

In der Türkei streicht Gündogan rund 4,5 Millionen Euro pro Jahr ein. Gut möglich, dass die Zusammenarbeit im kommenden Jahr mit Vertragsablauf beendet wird. Bis dahin hegt Gündogan aber offenbar keinerlei Wechselabsichten.