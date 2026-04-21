Eintracht verkündet Futkeu-Rückkauf

Eintracht Frankfurt hat wie erwartet die Rückkaufoption bei Noel Futkeu aktiviert. Greuther Fürth wird mit der festgeschriebene Ablösesumme von 1,3 Millionen Euro entschädigt. Vor zwei Jahren hatten die Franken ihrerseits überschaubare 250.000 Euro nach Frankfurt überwiesen und können so ein deutliches Transferplus bilanzieren.

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SGE-Sportvorstand Markus Krösche sagt: „Noel hat in Fürth eine starke Entwicklung genommen. Die regelmäßige Spielpraxis in der Zweiten Liga hat ihm sichtbar gutgetan – sowohl sportlich als auch persönlich. Wir freuen uns, dass er nach der Saison zu uns zurückkehrt.“

Fürth-Sportdirektor Stephan Fürstner verrät sogar: „Der Vertrag sieht eine Rückkaufoption vor und diese hat die Eintracht schon vor einiger Zeit gezogen. Mit ihm verlieren wir natürlich unseren Topstürmer, aber so hat er sich in den Fokus gespielt und das freut uns auch für ihn.“

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Direkter Weiterverkauf?

Futkeu erzielte erst am vergangenen Wochenende beim 3:2-Sieg gegen Darmstadt 98 seine Saisontore 13 bis 15. Damit ist er der zweitbeste Torjäger im Unterhaus. Dem Vernehmen nach plant die SGE, die gute Marktlage zu nutzen und den 23-Jährigen im Sommer direkt weiterzuverkaufen.