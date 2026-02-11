Menü Suche
Slot vermisst Díaz

von Julian Jasch
Arne Slot mit Luis Díaz @Maxppp

Arne Slot macht kein Geheimnis daraus, dass er mit Luis Díaz (29) gerne weitergearbeitet hätte. „Gute Fußballer vermisst du immer“, entgegnete der Liverpool-Cheftrainer auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Ligaspiel (21:15 Uhr) gegen den AFC Sunderland angesprochen auf Díaz, „er war so wichtig für uns in der vergangenen Saison, aber er war nicht der einzige.“

Im Sommer hatte Liverpool den kolumbianischen Flügelflitzer für 70 Millionen Euro an den FC Bayern verkauft. Dort schlägt er mit 32 Torbeteiligungen (18 Treffer, 14 Vorlagen) aus 30 Pflichtspielen bislang voll ein. Dennoch verwies Slot auch auf die wirtschaftlichen Gesichtspunkte des Deals: „Díaz ist ein gutes Beispiel, wie dieser Verein funktioniert. Wenn man ein solches Angebot für einen 28-Jährigen bekommt, dann entscheidet sich der Klub aus Nachhaltigkeitsgründen für einen Verkauf. Und damit sind wir eine Ausnahme in der Premier League.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Weitere Infos

Premier League
Bundesliga
FC Bayern
Liverpool
Luis Díaz
Arne Slot

