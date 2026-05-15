Explodiert der Preis für El Mala?

Der FC Brentford bereitet aktuell ein Angebot über mehr als 40 Millionen Euro für Said El Mala vor. Ein Betrag, der den 1. FC Köln zufriedenstellen könnte, hieß es dazu zuletzt beim ‚kicker‘.

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Der ‚Express‘ berichtet heute hingegen, dass die Kölner weiterhin auf 50 Millionen Euro für El Mala hoffen. Oder sogar 60 bis 70 Millionen, sofern der 19-jährige Angreifer noch auf den WM-Zug des DFB aufspringt. In sechs Tagen wird Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Aufgebot bekanntgeben.

Mit Einsätzen und eigenen Toren beim Turnier in Nord- und Mittelamerika könnte es – so die Hoffnung beim FC – noch zu einer echten Preisexplosion bei El Mala kommen. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030, die Domstädter halten die Zügel also in der Hand.

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Die Interessenten für El Mala

Neben Brentford sind aus England auch der FC Chelsea, Newcastle United und Brighton & Hove Albion an El Mala interessiert. Zuletzt war durchgesickert, dass die Eltern des Senkrechtstarters ihren Sohn am liebsten innerhalb der Bundesliga wechseln sehen würden. Borussia Dortmund und der FC Bayern bekunden grundsätzliches Interesse, die gehandelten Preise scheinen aber zu hoch für das Duo zu sein.