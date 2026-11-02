Menü Suche
Kommentar 3
Update UEFA Champions League

Olise-Entscheidung gefallen

von Lukas Hörster
1 min.
Michael Olise fasst sich ans Knie @Maxppp
Atl. Madrid FC Bayern

Der FC Bayern hat im Champions League-Spiel bei Atlético Madrid am morgigen Dienstag (21 Uhr) Michael Olise mit an Bord. Das geht aus dem offiziellen Aufgebot der Münchner hervor, in dem auch Kapitän Manuel Neuer nach seinen Fußproblemen aufgeführt wird.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Bayern München
Auf nach Madrid! 🇪🇸

Unser Kader für das #UCL-Duell gegen Atlético. ✨
Bei X ansehen

Das Duo hatte bereits am heutigen Abschlusstraining teilgenommen. Probleme gab es offenkundig keine, sodass sowohl Neuer als auch Olise womöglich für die Startelf in Madrid infrage kommen. Der Offensivmann musste noch am Samstag im Bundesliga-Kracher gegen Borussia Dortmund (2:2) angeschlagen das Feld verlassen.

Update (15:37 Uhr): Vor dem Abflug nach Madrid hat sich Max Eberl zu den Personalien Olise und Neuer geäußert. Bei beiden Spielern wolle man noch ihren Zustand am Spieltag abwarten, ehe die finale Entscheidung über einen Einsatz fällt. Es solle kein Risiko eingegangen werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
Bundesliga
FC Bayern
Michael Olise

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Michael Olise Michael Olise
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert