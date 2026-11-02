Der FC Bayern hat im Champions League-Spiel bei Atlético Madrid am morgigen Dienstag (21 Uhr) Michael Olise mit an Bord. Das geht aus dem offiziellen Aufgebot der Münchner hervor, in dem auch Kapitän Manuel Neuer nach seinen Fußproblemen aufgeführt wird.

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Das Duo hatte bereits am heutigen Abschlusstraining teilgenommen. Probleme gab es offenkundig keine, sodass sowohl Neuer als auch Olise womöglich für die Startelf in Madrid infrage kommen. Der Offensivmann musste noch am Samstag im Bundesliga-Kracher gegen Borussia Dortmund (2:2) angeschlagen das Feld verlassen.

Update (15:37 Uhr): Vor dem Abflug nach Madrid hat sich Max Eberl zu den Personalien Olise und Neuer geäußert. Bei beiden Spielern wolle man noch ihren Zustand am Spieltag abwarten, ehe die finale Entscheidung über einen Einsatz fällt. Es solle kein Risiko eingegangen werden.