FC Bayern: Ist Brown 50 Millionen wert?

Bisherige Leistung: 4/6

Wurde Anfang der Saison häufig im offensiven Mittelfeld aufgestellt, ging dort aber ein wenig unter. Das führte dazu, dass Alphonso Davies (26) im Kampf um die Linksverteidiger-Position deutlich aufholen konnte. Nichtsdestotrotz kam Brown in 15 von 16 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er fünf Scorerpunkte (drei Tore, zwei Vorlagen) markierte.

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Potenzielle Leistung: 6/6

Hat sich in Diensten von Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison auf der ganz großen Bühne bewiesen, als er Barça-Star Lamine Yamal (19) bärenstark weg verteidigte. Ist zudem in der deutschen Nationalmannschaft hinten links gesetzt. Bringt unterm Strich alle Anlagen mit, um eine ganz große Karriere hinzulegen.

Preis/Leistung: 4/6

50 Millionen Euro kostete Brown den FCB. Damit findet sich der DFB-Profi bei den Münchnern in der Top10 der teuersten Neuzugänge wieder. Die Höhe der Summe konnte der Linksfuß bislang nicht vollends rechtfertigen, seine Verpflichtung war aber zweifelsohne auch ein Investment in die Zukunft.

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Erwartungen erfüllt: 4/6

Sollte an der Säbener Straße nach einer auf persönlichen Ebene starken Eintracht-Saison den nächsten Schritt gehen. Das ist Brown nach aktuellem Stand der Dinge nur bedingt gelungen. War vor allem in der Champions League noch gar kein Faktor.

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Wiederverkaufswert: 5/6

Beherbergt reichlich Entwicklungspotenzial, ist vertraglich bis 2031 gebunden und auf einer äußerst begehrten Position zu Hause. Gut möglich, dass in den kommenden Jahren der ein oder andere zahlungskräftige Interessent bei Spieler und Verein anklopft.

Taktischer Fit: 6/6

Brown passt mit seiner Technik und Laufintensität perfekt zu den Bayern. Zudem kann er aufgrund seiner Flexibilität gleich mehrere Planstellen gleichzeitig abdecken. Nicht umsonst wird der 23-Jährige als „bayrisches Taschenmesser“ bezeichnet.

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