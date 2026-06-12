Eintracht-Flirt Nijstad vom Markt

Ruud Nijstad wird nicht bei Eintracht Frankfurt aufschlagen. Fabrizio Romano berichtet, dass der 18-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag bei Twente Enschede verlängert. Das neue Arbeitspapier soll bis 2029 gültig sein.

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Neben Frankfurt wurde der 1,93 Meter große Niederländer auch mit der PSV Eindhoven und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Am Ende entscheidet sich das junge Abwehrtalent aber für einen Verbleib bei seinem Jugendklub.