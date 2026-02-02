Menü Suche
Wolfsburg leiht Belocian aus

Bei Bayer Leverkusen war Jeanuël Belocian in dieser Saison nur Ergänzungsspieler. Nun wird der französische Defensivspieler innerhalb der Bundesliga verliehen.

von Tristan Bernert - Quelle: vfl-wolfsburg.de
1 min.
Denis Vavro, Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen) und Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg @Maxppp

Der VfL Wolfsburg schlägt am Deadline Day noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Jeanuël Belocian wechselt auf Leihbasis von Bayer Leverkusen in die Autostadt. Eine Kaufoption konnten sich die Niedersachsen nicht sichern.

VfL Wolfsburg
Die Wölfe leihen Jeanuel Belocian aus: Der französische U21-Nationalspieler kommt von Bayer Leverkusen. Herzlich willkommen, Jeanuel! 🐺🤝

ℹ️➡️

#VfLWolfsburg
Bei X ansehen

Der 20-Jährige steht noch bis 2029 in Leverkusen unter Vertrag. In dieser Saison kam der junge Franzose nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus. Lediglich drei Startelf-Einsätze stehen in der Bundesliga zu Buche.

„Jeanuel ist in der Defensive vielseitig einsetzbar und bringt neben seinem großen Potenzial auch schon Erfahrungen in der Bundesliga mit. Für uns ist er eine vielversprechende Verstärkung, die unserer Mannschaft auf Anhieb weiterhelfen soll“, meint VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler über die Neuverpflichtung.

Belocian war er 2024 für 15 Millionen Euro von Stade Rennes zu Bayer gewechselt. In Wolfsburg soll er nun die Defensive verstärken und mehr Spielpraxis bekommen.

