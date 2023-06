Profivertrag für Heidenheims U19-Kapitän Janes

Luka Janes (19) darf sich in der kommenden Spielzeit Hoffnung auf Bundesliga-Einsätze für den 1. FC Heidenheim machen. Wie der Aufsteiger bekanntgibt, erhält der bisherige U19-Kapitän einen Profivertrag bis 2025 und wird Bestandteil des Bundesligakaders. Janes ist in der Defensive vielseitig einsetzbar und kann in der Innenverteidigung sowie auf der Sechs agieren.

„Luka hat uns in der letzten Saison sehr beeindruckt. Er hat mit einer unglaublichen Konstanz und einer für sein Alter beeindruckenden Souveränität gespielt“, sagt Sportchef Robert Strauß, „damit hat er maßgeblich zum Klassenerhalt in der U19-Bundesliga Süd/Südwest beigetragen.“ Künftig soll Janes das Profiteam von Cheftrainer Frank Schmidt unterstützen. „Für mich wird ein Kindheitstraum wahr, Teil des Profikaders einer Bundesligamannschaft zu sein. Das ist eine unglaubliche Chance für mich, aber damit bin ich natürlich erst am Anfang“, freut sich der Youngster.

