Endrick zum VfB: Das hilft keinem weiter

Die Ausgangslage

Schon länger kursiert die Idee, dass Real Madrids Sturmtalent Endrick in die Bundesliga verliehen werden soll. In diesem Kontext fielen bereits die Namen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Laut einem neuen Bericht von ‚RTL/ntv und sport.de‘ konkretisiert sich die Spur zum VfB Stuttgart. Die FT-Partnerseite Foot Mercato enthüllte derweil, dass Endrick mit einem Wechsel zu Olympique Lyon liebäugelt.

Zur Einordnung: Endrick soll laut der spanischen Sporttageszeitung ‚as‘ drei Millionen Euro Leihgebühr kosten, dazu kommen 1,5 Millionen Euro Gehalt.

Die VfB-Sicht

Der VfB Stuttgart will noch einen Offensivmann im Winter dazuholen, gerne per Leihe. Eine Voraussetzung, die durchsickerte, erfüllt Endrick aber ganz und gar nicht: Spielpraxis. Der 19-jährige stand in der laufenden Saison noch keine Minute auf dem Platz und bräuchte daher wohl lange Anlaufzeit – erst recht in einem fremden Land mit kaltem Winter.

Zudem ist die Spielweise des schussgewaltigen Linksfußes anarchisch angehaucht: Endrick wühlt, dribbelt, zieht ab, steht auch mal nur rum. Kurz: Er macht sein eigenes Ding. Darauf muss sich ein Team erstmal einstellen. Dafür bliebe kaum Zeit. In den System-Fußball von Sebastian Hoeneß passt Endrick nicht rein. Und wenn er nach Wochen dann doch integriert sein sollte, wäre Endrick wohl schon bald wieder weg.

Die Spieler-Sicht

Was Endrick braucht, ist völlig klar: Spielzeit und Vertrauen. Beim VfB wäre das nicht gewährleistet. Zur Rückrunde ist Sturm-Platzhirsch Ermedin Demirovic (27) wieder fit, für die zentralen Positionen sind außerdem Deniz Undav (29) und Bilal El Khannouss (21) intern hoch angesehen.

Zwar würden sicherlich mehr Einsatzminuten als bei Real (was nicht schwierig ist) für Endrick herausspringen. Ein Stammplatz wäre aber auch am Wasen erstmal weit weg.

Die Real-Sicht

Real Madrid zahlte für das immer noch erst 19-jährige Supertalent einst knapp 50 Millionen Euro an Palmeiras. Das klare Ziel der Königlichen ist, dass Endrick andernorts in Schuss und dann gestärkt zurückkommt. Aus bereits aufgeführten Gründen wäre das in Stuttgart nicht gewährleistet.

Real sollte überlegen, Endrick an einen spielstarken spanischen oder portugiesischen Erstligisten zu verleihen. Dort ist der Fußball technischer aber langsamer als in Deutschland. Zudem könnte Endrick sich in Südeuropa seine kulturelle Akklimatisierung besser fortsetzen als in Deutschland. Wenn es unbedingt die Bundesliga sein soll, könnte ein Wechsel zur auf Hurra-Fußball setzenden Frankfurter Eintracht besser passen.

Fazit

Aus keiner Perspektive ergäbe eine Leihe von Endrick zum VfB Stuttgart wirklich Sinn. Stuttgart müsste den Brasilianer, der nicht zur Spielweise des Pokalsiegers passt, erstmal aufpäppeln. Endrick und Real könnten sich nicht sicher sein, dass es genügend Spielpraxis gäbe. Entsprechend muss die Lösung sein, Endrick andernorts unterzubringen. Der VfB dürfte sich derweil nach einem erfahreneren Stürmer umschauen.