Nico Schlotterbeck (26) meldet sich nach seinem WM-Aus zu Wort. Via Instagram teilt der Innenverteidiger von Borussia Dortmund mit: „Ich brauche noch etwas Zeit, um das Ganze zu verarbeiten und später darüber zu sprechen. Deshalb wird es von mir vorerst keine ausführlichen Worte dazu geben.“

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Wer sollte für Nico Schlotterbeck in die deutsche Startelf rücken? Antonio Rüdiger Waldemar Anton Malick Thiaw Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Und weiter: „Was jetzt zählt, ist die Mannschaft. Sie verdient die volle Unterstützung aller Deutschen. Lasst uns zusammenstehen und zeigen, dass wir in guten wie in schwierigen Momenten hinter dieser deutschen Mannschaft stehen und sie auf ihrem Weg zum WM-Titel unterstützen.“ Wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenkt fällt der Linksfuß mehrere Monate aus.