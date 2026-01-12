FCN: Klarer Plan bei den Winter-Transfers

Der 1. FC Nürnberg will sich noch in diesem Januar im Mittelfeld verstärken. Die ‚Bild‘ berichtet, dass es für die Verantwortlichen um Joti Chatzialexiou oberste Priorität hat, einen Ersatz für Pape Diop zu finden. Dessen Klub Racing Straßburg hatte die Leihe gen Mittelfranken im Januar abgebrochen. Mittlerweile spielt der 22-Jährige auf Leihbasis beim FC Toulouse.

Für Trainer Miroslav Klose fehlt in Diop damit jetzt ein wichtiger Bestandteil: „Man muss schon sagen, dass wir Qualität verloren haben. Er hatte das, was ich so gerne habe – diese Ruhe am Ball, diese Übersicht. Er konnte viele Bälle spielen und ist viel gelaufen. Vom ganzen Paket, das muss man schon sagen, da fehlt was.“ Der zentrale Mittelfeldspieler hat insgesamt zehn Partien für den FCN absolviert.