Die Karriere von Paul Pogba ist spätestens seit des positiven Dopingtests im August 2023 gewaltig ins Stocken geraten. Zuletzt stand der frühere Weltklassespieler ein Jahr bei der AS Monaco unter Vertrag, kam aber vor allem aufgrund von Verletzungen nicht in Tritt.

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Mitte August wurde das Missverständnis vorzeitig beendet, seitdem ist Pogba auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Offenbar hat der 91-fache französische Nationalspieler dabei eine klare Tendenz.

Kann Paul Pogba seiner Karriere nochmal neuen Schwung verleihen? Ja, er hat es nicht verlernt Nein, nach der langen Pause nicht mehr Teile deine Antwort Bild wird erstellt

MLS-Wechsel am „wahrscheinlichsten“

Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, ist die Major League Soccer nach aktuellem Stand das „wahrscheinlichste Ziel“. Demzufolge wurde Pogba bereits im August bei MLS-Vertretern angeboten, eine Spur konkretisierte sich bis dato aber nicht.

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Ein Engagement in Europa soll für den Mittelfeldmann ebenso wenig infrage kommen wie ein Wechsel nach Saudi-Arabien. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Pogba bei dieser Ansicht bleibt.