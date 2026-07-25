Bisseck kurz vor der Unterschrift

Yann Bisseck (25) schwört Inter Mailand die Treue. Wie mehrere italienische Medien übereinstimmend berichten, verlängert der Innenverteidiger seinen Vertrag in Kürze um zwei weitere Jahre bis 2031.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der deutsche A-Nationalspieler (ein Länderspiel) war vor drei Jahren für sieben Millionen Euro vom dänischen Klub Aarhus GF zu Inter gewechselt. Interesse an einem Transfer zeigte in den vergangenen Monaten unter anderem der FC Bayern, unter 40 Millionen Euro hätten die Mailänder den Abwehrspieler nicht ziehen lassen.