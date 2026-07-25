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Serie A

Bisseck kurz vor der Unterschrift

von David Hamza
Yann Bisseck im Trikot von Inter Mailand @Maxppp

Yann Bisseck (25) schwört Inter Mailand die Treue. Wie mehrere italienische Medien übereinstimmend berichten, verlängert der Innenverteidiger seinen Vertrag in Kürze um zwei weitere Jahre bis 2031.

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Der deutsche A-Nationalspieler (ein Länderspiel) war vor drei Jahren für sieben Millionen Euro vom dänischen Klub Aarhus GF zu Inter gewechselt. Interesse an einem Transfer zeigte in den vergangenen Monaten unter anderem der FC Bayern, unter 40 Millionen Euro hätten die Mailänder den Abwehrspieler nicht ziehen lassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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