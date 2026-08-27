Adi Hütter hat erneut Klartext zur Degradierung von Kauã Santos (23) gesprochen. „Ja, er hat uns zum Zweifeln gebracht. Auch wie es zustande gekommen ist. Das habe ich ihm klar gesagt. Er hat das natürlich sehr professionell aufgenommen und versteht das auch“, so der Trainer von Eintracht Frankfurt auf der heutigen Pressekonferenz, „aber klarerweise hat er sich nicht groß darüber gefreut. Die Wahrheit ist: Er hat uns zum Zweifeln gebracht und wir haben jetzt entschieden.“

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Santos hatte beim 0:7-Testspiel-Desaster gegen den FC Brentford gepatzt. Hütter erklärt dazu: „Wir haben uns Gedanken gemacht. Ich habe mir Gedanken gemacht, bevor ich hierhergekommen bin. Ich wollte aber auch allen die Möglichkeit geben, sich zu zeigen. Nach dem Spiel gegen Brentford war für uns dann auch klar, dass wir eine klare Nummer eins suchen.“ In Person von Noah Atubolu (24) vom SC Freiburg haben sie diese gefunden.