Hertha BSC: Verwirrung um Dárdai-Zukunft

Der Plan von Hertha BSC, den Neuaufbau in der zweiten Liga mit Pál Dárdai anzugehen, ruft leicht widersprüchliche Berichte hervor. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll der bisherige Interimstrainer eine schriftliche Saisonanalyse vorlegen und anschließend einen neuen Kontrakt als Cheftrainer unterschreiben. Die Entscheidung des Klubs soll nach dem letzten Saisonspiel beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr) bekanntgegeben werden.

In eine andere Kerbe schlägt derweil ‚Sky‘. Laut dem Bezahlsender hat Dárdai zwar weiterhin gute Karten, die Hertha spreche aber auch noch mit anderen Kandidaten. Zuletzt war der Ungar mal wieder als Retter eingesprungen, konnte den Abstieg aber nicht verhindern. Seit Samstag und dem 1:1 gegen den VfL Bochum ist klar, dass Hertha in die zweite Liga muss. Dárdai bleibt so oder so im Klub: Er besitzt einen unbefristeten Vertrag als Jugendtrainer.

